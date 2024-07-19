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В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт

Новости
В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт


В Саратове 17 июля прошла очередная отправка контрактников в зону проведения Специальной военной операции.

По словам заместителя начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Дмитрия Дудакова, «количество граждан, желающих заключить контракт, по-прежнему достаточно высокое. Новобранцам на военную службу предстоит пройти отбор, предварительную подготовку и боевое слаживание. Набор ведется как для участия в Специальной военной операции, так и для службы в воинских частях, расположенных на территории нашего региона».

В пункте отбора также напомнили о возможности пройти службу в армии по контракту вместо срочной службы.

Военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от одного года и более. Для военнослужащих по контракту предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, различные льготы и многочисленные меры социальной поддержки.

Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

Получить информацию можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или непосредственно в пункте отбора по адресу: г.Саратов, ул.Буровая, д. 36.