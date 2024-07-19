Областной реабилитационный центр запускает новый проект «Выездная служба «Домашний консультант»

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Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями стал победителем конкурсного отбора инновационных социальных проектов организаций социального обслуживания «Создание выездной службы ранней помощи «Домашний консультант».Конкурс проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Главной задачей специалистов в рамках проекта станет не только проведение специальных занятий с детьми, но и помощь родителям и ближайшему окружению ребенка в мобилизации их потенциала и готовности участвовать в реабилитационном процессе.Во время выездов в отдаленные районы Саратовской области специалисты междисциплинарной команды проводят консультационные встречи и разрабатывают индивидуальные программы реабилитации и абилитации детей целевой группы.Родителям предоставляются услуги игротерапевтического кабинета, с помощью которого у взрослых формируется представление о безопасной, обучающей, стимулирующей среде.В течение 3 месяцев с родителями проводятся занятия по обучению навыкам развития и воспитания ребенка в онлайн-школе. Для организации совместной деятельности родителей и детей через пункт социального проката «Семейная социотека» выдаются тренажеры, дидактические пособия и материалы для занятий в домашних условиях.Новый сервис в формате выездной службы «Домашний консультант» обеспечит доступность ранней помощи по месту жительства семей с детьми, повысит информированность родителей о системе раннего вмешательства и их компетентность в вопросах развития и воспитания детей, а также улучшит качество жизни семей с детьми.