Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности

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Специалисты СГМУ имени В. И. Разумовского создали прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности.Прибор способен измерить частоту сердечных сокращений, пройденное за шесть минут расстояние, а также оценить уровень кислорода в крови и делать кардиограмму пациенту в реальном времени.Устройство позволит снизить нагрузку на медработников и сократить время ожидания результатов теста.Как отметили в СГМУ, своевременное обнаружение синдрома, при котором кровь и ткани организма не насыщаются необходимым количеством кислорода, и начало лечения на ранних стадиях, позволяет прервать болезнь.