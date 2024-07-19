19 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 июля
Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
17:00 | 19 июля
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
15:51 | 19 июля
Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы
13:00 | 19 июля
В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт
12:00 | 19 июля
Областной реабилитационный центр запускает новый проект «Выездная служба «Домашний консультант»
12:00 | 19 июля
Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности
11:05 | 19 июля
Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  
11:00 | 19 июля
Симоновская птицефабрика внедряет экзоскелеты
10:00 | 19 июля
В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города
09:00 | 19 июля
Саратовские спортсмены выступят на Первенстве мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности

Новости
Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности


Специалисты СГМУ имени В. И. Разумовского создали прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности.

Прибор способен измерить частоту сердечных сокращений, пройденное за шесть минут расстояние, а также оценить уровень кислорода в крови и делать кардиограмму пациенту в реальном времени.

Устройство позволит снизить нагрузку на медработников и сократить время ожидания результатов теста.

Как отметили в СГМУ, своевременное обнаружение синдрома, при котором кровь и ткани организма не насыщаются необходимым количеством кислорода, и начало лечения на ранних стадиях, позволяет прервать болезнь.