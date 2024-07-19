Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности
Специалисты СГМУ имени В. И. Разумовского создали прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности.
Прибор способен измерить частоту сердечных сокращений, пройденное за шесть минут расстояние, а также оценить уровень кислорода в крови и делать кардиограмму пациенту в реальном времени.
Устройство позволит снизить нагрузку на медработников и сократить время ожидания результатов теста.
Как отметили в СГМУ, своевременное обнаружение синдрома, при котором кровь и ткани организма не насыщаются необходимым количеством кислорода, и начало лечения на ранних стадиях, позволяет прервать болезнь.