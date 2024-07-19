Симоновская птицефабрика внедряет экзоскелеты

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Симоновская птицефабрика начала применять промышленные экзоскелеты для облегчения ручного труда сотрудников. Они помогут повысить эффективность работы от 7 до 30%.Предприятие внедряет улучшения на потоке по производству куриных яиц в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».На птицефабрике применяются два типа экзоскелетов – облегченный - для сотрудниц, работающих стоя всю смену, и усиленный - для грузчиков. Специальное оборудование помогает поднимать, переносить и удерживать тяжелые предметы, существенно снижая нагрузку на спину и руки, тем самым уменьшая утомляемость работников в течение смены.Рабочая группа птицефабрики совместно с экспертами Регионального центра компетенций продолжает работу по повышению производительности труда. Итогом реализации плана мероприятий по улучшению должно стать сокращение времени производства на 83%, запасов гофротары в потоке на 72% и увеличение выработки на человека в час на 84%.Уже внедрены почасовой производственный анализ, система автономного обслуживания оборудования, адресное хранение готовой продукции, проведена напольная разметка яйцесклада.Руководитель проекта Симоновской птицефабрики Оксана Думчева отметила, что одним из результатов внедрения бережливых технологий стал перевод сотрудников сортировочной линии на работу «полного цикла»: «До изменений несколько человек занимались подготовкой гофротары. Из-за нехватки тары нужного типа линия простаивала и эффективность использования оборудования была не выше 30%. Нам удалось поднять загрузку до 65%. Теперь на каждой линии находится по одному сотруднику, который самостоятельно готовит гофротару. Это позволило исключить потери и сделать процесс более равномерным и управляемым».