В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города

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На текущем ремонте дорог регионального значения сегодня выделяются несколько районов. Лидером на этой неделе становится Пугачевский район. Специалисты в городе Пугачеве ремонтируют дорогу, проходящую сразу по пяти городским улицам: Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская, протяженностью 6,2 км. За сутки они привели в порядок 2166 кв.м.дорожного полотна.Наступает на пятки лидеру Аркадакский район. Автодорога к селу Росташи отремонтирована на 1880 км.По-прежнему хорошие показатели у дорожников Самойловского района, которые стабильно ремонтируют за сутки более 1000 кв.м. Например, в настоящее время они приводят в порядок автодорогу Самойловка-Хрущевка и за последние сутки прошли 1200 кв.м.дорожного полотна. Протяженность объекта составляет почти 22 км.Четвертое место поделили между собой Марксовский и Перелюбский районы. В Марксе специалисты приводят в нормативное стояние автоподъезд к селу Звонаревка и автодорогу Маркс-Липовка-пос. им. Тельмана. За прошедшие сутки дорожники привели в нормативное состояние 800 кв.м. В Перелюбском районе они работали также одновременно на двух объектах: автопоезде к селу Кучумбетово и автоподъезд к селу Холманка от автодороги Озинки-Перелюб - 800 кв.м.За прошедшие сутки специалисты отремонтировали свыше 8000 кв м. дорог регионального значения. Всего же за два дня в области выполнен ремонт региональных дорог на территории почти на 17000 кв.м.Кстати, на некоторых объектах обновлен защитный слой. Например, автоподъезд к с. Антоновка от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана» - 1,4 км, автомобильная дорога «Пугачев – Перелюб» - Клинцовка – п. Октябрьский» (в пределах района) - 2км, автомобильная дорога «Питерка – Нива» - 2 км и другие.Также продолжаются мероприятия по содержанию дорог и в муниципалитетах.Как считает глава региона Роман Бусаргин, – одна из первостепенны задач дорожного комплекса - охватить текущим ремонтом автотрассы, везде, где это необходимо. Поскольку сегодня дорожные артерии - важная составляющая качества жизни на селе.