19 июля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 июля
Почти 350 новых супружеских пар появилось в регионе
17:00 | 19 июля
Жителей Саратова ждут на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня
15:51 | 19 июля
Во Дворце водных видов спорта приступили к ремонту в рамках региональной программы
13:00 | 19 июля
В пункте отбора рассказали о количестве желающих заключить контракт
12:00 | 19 июля
Областной реабилитационный центр запускает новый проект «Выездная служба «Домашний консультант»
12:00 | 19 июля
Саратовские ученые разработали устройство для ускоренной диагностики сердечной недостаточности
11:05 | 19 июля
Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  
11:00 | 19 июля
Симоновская птицефабрика внедряет экзоскелеты
10:00 | 19 июля
В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города
09:00 | 19 июля
Саратовские спортсмены выступят на Первенстве мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города

Новости
В Пугачеве ремонтируют автодорогу, проходящую по центральным улицам города


На текущем ремонте дорог регионального значения сегодня выделяются несколько районов. Лидером на этой неделе становится Пугачевский район. Специалисты в городе Пугачеве ремонтируют дорогу, проходящую сразу по пяти городским улицам: Карла Маркса, Чапаевская, Мечетная, Пушкинская, Советская, протяженностью 6,2 км. За сутки они привели в порядок 2166 кв.м.дорожного полотна.

Наступает на пятки лидеру Аркадакский район. Автодорога к селу Росташи отремонтирована на 1880 км.

По-прежнему хорошие показатели у дорожников Самойловского района, которые стабильно ремонтируют за сутки более 1000 кв.м. Например, в настоящее время они приводят в порядок автодорогу Самойловка-Хрущевка и за последние сутки прошли 1200 кв.м.дорожного полотна. Протяженность объекта составляет почти 22 км.

Четвертое место поделили между собой Марксовский и Перелюбский районы. В Марксе специалисты приводят в нормативное стояние автоподъезд к селу Звонаревка и автодорогу Маркс-Липовка-пос. им. Тельмана. За прошедшие сутки дорожники привели в нормативное состояние 800 кв.м. В Перелюбском районе они работали также одновременно на двух объектах: автопоезде к селу Кучумбетово и автоподъезд к селу Холманка от автодороги Озинки-Перелюб - 800 кв.м.

За прошедшие сутки специалисты отремонтировали свыше 8000 кв м. дорог регионального значения. Всего же за два дня в области выполнен ремонт региональных дорог на территории почти на 17000 кв.м.

Кстати, на некоторых объектах обновлен защитный слой. Например, автоподъезд к с. Антоновка от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана» - 1,4 км, автомобильная дорога «Пугачев – Перелюб» - Клинцовка – п. Октябрьский» (в пределах района) - 2км, автомобильная дорога «Питерка – Нива» - 2 км и другие.

Также продолжаются мероприятия по содержанию дорог и в муниципалитетах.

Как считает глава региона Роман Бусаргин, – одна из первостепенны задач дорожного комплекса - охватить текущим ремонтом автотрассы, везде, где это необходимо. Поскольку сегодня дорожные артерии - важная составляющая качества жизни на селе.