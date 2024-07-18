18 июля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:45 | 18 июля
В 60-ти медицинских организациях Саратовской области первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения
15:00 | 18 июля
Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее
14:00 | 18 июля
14 спектаклей покажут на фестивале «Театральное Прихоперье»
13:47 | 18 июля
Проведение маркетинговых исследований важнейший элемент деятельности любого бизнеса
13:00 | 18 июля
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
12:00 | 18 июля
Стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
11:00 | 18 июля
Летом в студенческих отрядах работает больше тысячи студентов области
10:00 | 18 июля
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за первое полугодие 2024 года
09:07 | 18 июля
«Поезд здоровья» спас ещё одну жизнь
18:00 | 17 июля
На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее

Новости
Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее

Подведены итоги ежегодного конкурса выпускных квалификационных работ студентов кафедр «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., проводимого Саратовской региональной организацией Союза архитекторов России.

В рамках конкурса было рассмотрено 17 выпускных квалификационных работ по направлению «Архитектура», профиль «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн Архитектурной среды».

Гран-при конкурса получила работа Максима Сидоровичева «Стратегия развития промышленных территорий г. Саратова» (научный руководитель – Акимова Нателла).

В церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся в Доме архитектора, приняла участие заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова.

«Молодые архитекторы – это та движущая сила, которая проектирует будущее. И конкурс еще раз это доказал», — подчеркнула Согомонова.

Наталия Согомонова обозначила потребность в творческих кадрах в области архитектуры и градостроительства на государственной службе и выразила готовность рассмотреть возможность трудоустройства в министерстве.