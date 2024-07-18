Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее

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Подведены итоги ежегодного конкурса выпускных квалификационных работ студентов кафедр «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., проводимого Саратовской региональной организацией Союза архитекторов России.В рамках конкурса было рассмотрено 17 выпускных квалификационных работ по направлению «Архитектура», профиль «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн Архитектурной среды».Гран-при конкурса получила работа Максима Сидоровичева «Стратегия развития промышленных территорий г. Саратова» (научный руководитель – Акимова Нателла).В церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся в Доме архитектора, приняла участие заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова.«Молодые архитекторы – это та движущая сила, которая проектирует будущее. И конкурс еще раз это доказал», — подчеркнула Согомонова.Наталия Согомонова обозначила потребность в творческих кадрах в области архитектуры и градостроительства на государственной службе и выразила готовность рассмотреть возможность трудоустройства в министерстве.