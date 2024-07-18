Молодые архитекторы – движущая сила, которая проектирует будущее
Подведены итоги ежегодного конкурса выпускных квалификационных работ студентов кафедр «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., проводимого Саратовской региональной организацией Союза архитекторов России.
В рамках конкурса было рассмотрено 17 выпускных квалификационных работ по направлению «Архитектура», профиль «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн Архитектурной среды».
Гран-при конкурса получила работа Максима Сидоровичева «Стратегия развития промышленных территорий г. Саратова» (научный руководитель – Акимова Нателла).
В церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся в Доме архитектора, приняла участие заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова.
«Молодые архитекторы – это та движущая сила, которая проектирует будущее. И конкурс еще раз это доказал», — подчеркнула Согомонова.
Наталия Согомонова обозначила потребность в творческих кадрах в области архитектуры и градостроительства на государственной службе и выразила готовность рассмотреть возможность трудоустройства в министерстве.