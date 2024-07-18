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14 спектаклей покажут на фестивале «Театральное Прихоперье»

Новости
14 спектаклей покажут на фестивале «Театральное Прихоперье»


VIII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» порадует балашовцев и гостей города масштабной программой, в которую, по уже сложившейся традиции, войдут гостевые и конкурсные спектакли. С 10 по 20 сентября на сцене Балашовского драматического театра и на других площадках будет показано 14 спектаклей.

Конкурсная программа фестиваля представлена десятью театрами из восьми регионов России. Шесть театральных коллективов впервые примут участие в конкурсной программе фестиваля, оценивать которую будет профессиональное жюри во главе с Заслуженным артистом России артистом МХТ им. Чехова Николаем Скориком.

Одной из главных тем» станет 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина. Сразу четыре спектакля раскрывают эту тему в конкурсной программе.

Сходства и параллели с днём сегодняшним в интерпретации повести «Барышня-крестьянка» труппой Театра юного зрителя г. Заречный (Пензенская обл.) убедительно говорят о том, что классика вне времени. Спектакль Тамбовского молодёжного театра «Капитанская дочка» преподаст зрителям уроки нравственности. В постановке занят народный артист РФ Юрий Томилин. Арзамасский театр драмы представит на суд жюри постановку «Пиковая дама», которая стала обладателем диплома «За элегантное сценическое прочтение повести Пушкина «Пиковая дама» в современном театре» на XXI Международном театральном форуме «Золотой Витязь». Программное произведение «Метель» по версии Пензенского театра юного зрителя – романтический анекдот об истории любви армейского прапорщика в отпуске Владимира и юной дворянки Марии.

Тему зарубежной классики в конкурсной программе представят Волгоградский Новый Экспериментальный Театр, Государственный русский академический русский театр Республики Мордовия и Щёлковский театр.

Известная английская комедия Э. Скриба «Стакан воды или Причины и следствия» в исполнении артистов из г. Щелково Московской области расскажет о политической интриге, в основе которой лежит история любви и ревности. Волгоградский НЭТ устами Бернарда Шоу расскажет о стремлении к мечте и её воплощении в жизнь в «Пигмалионе». А яркая, нежная, грустная, дерзкая почти комедия Ж. Ануя «Приглашение в замок» в постановке театра из Мордовии перенесёт зрителей и членов жюри на первый весенний бал в замке госпожи Демерморт.

Саратовский театр драмы для молодёжи «Версия» покажет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Как всегда в конкурсе принимает участие и принимающая площадка фестиваля - Балашовский драматический театр. В рамках конкурсной программы коллектив представит премьеру 106 сезона «Чехов шутит: «Медведь» и «Предложение». Спектакли по Чехову чаще всего выполнены в светлых тонах, но нестандартное решение художника О. Ларионовой в оформлении сцены, декорациях и костюмах позволяют зрителю окунуться в сценический мир такой же яркий, насыщенный, как и сами чеховские творения.

Организаторы также традиционно готовят интересную программу общедоступных мероприятий в Театральном парке на протяжении всей фестивальной декады.