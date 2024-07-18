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Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции

Новости
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции


Ассоциация союзов писателей и издателей России совместно с издательством «Бослен» открывает прием заявок на участие в Литературной резиденции, которая пройдет с 3 по 23 сентября в Самаре (отель «Моя Глинка»).
На конкурс принимаются книги (12+), затрагивающие самый широкий круг тем:
— исследовательские и учебные издания, посвященные различным видам искусств и ремесел;
— жизнеописания выдающихся деятелей науки, истории и культуры;
— научно-популярные литературоведческие, искусствоведческие и культурологические работы;
— книги по истории повседневности, урбанистике, городской антропологии.

Участники конкурса должны предоставить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 20 до 40 тыс. знаков, а также рабочее оглавление, дающее представление о структуре будущей книги.

Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100% готовности произведение предоставляется полностью (общий объем рукописи до 15 а.л.).

Тем, кто победит в конкурсе, АСПИР предоставляет проживание в одноместном номере и трехразовое питание, а также оплачивает дорогу.

Заявки принимаются до 31 июля. Узнать полные условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-samara2/.

Еще одна резиденция АСПИР открывает прием заявок для прозаиков, которая пройдет с 3 по 23 сентября в Находке (гостиничный комплекс «Рица»).

«Редакция Елены Шубиной», в партнерстве с которой пройдет резиденция, ждет произведения, посвященные главным проблемам и противоречиям культурного пространства XXI века. Центральной темой может стать: стирание границ между языками и культурами, противостояние природы и цивилизации, виртуальная реальность, будущее технологий, общественные перемены и другие значимые явления нашего времени). Кроме того, издательство отдельно обратит внимание на романы взросления, актуальные молодежные и подростковые истории.

К рассмотрению принимаются романы, повести, сборники повестей и рассказов. Прием заявок продлится до 31 июля 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо прислать отрывок и полный текст произведения (от 5 до 16 авторских листов). Степень готовности рукописи должна составлять не менее 90%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме.

Заявки принимаются до 31 июля. Подать заявку можно на сайте Ассоциации https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-nakhodka/.