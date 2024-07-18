Стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»

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Конкурс направлен на создание сообщества и формирование кадрового резерва наставников военно-патриотического воспитания. Его участниками могут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше. Подать заявку можно до 1 августа 2024 года на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф.Сразу после прохождения регистрации участников ждет отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. В итоге участникам предстоит разработать и представить авторский проект в сфере патриотического воспитания.Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие в других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».Номинации отражают опыт работы участников - «Будущий наставник», «Молодой наставник», «Наставник-профессионал», «Наставник специальной подготовки». Специальная внеконкурсная номинация - «Заслуженный наставник».«Сложно переоценить роль наставника в формировании личности ребенка, его становлении как профессионала и гражданина. Именно значимый взрослый прививает ценности, зажигает тот самый «факел» внутри маленького человека. Конкурс «Быть, а не казаться» призван сформировать сообщество таких наставников, собрать лучшие практики и растиражировать их на всю страну.И нам есть, чем поделиться. В Саратовской области много педагогов, общественников, ветеранов боевых действий, в том числе участков СВО, проводящих глубокую и эффективную патриотическую работу. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе и обмену опытом», - отметила председатель совета регионального отделения Движения Первых Анна Попова.