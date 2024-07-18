Летом в студенческих отрядах работает больше тысячи студентов области

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Этим летом трудовая занятость студентов 40 профессиональных образовательных организаций организована в сфере строительства, сельского хозяйства, сервиса и педагогики. Всего в отряды вошли 1007 студентов региона. Ребята приобретают ценный опыт и навыки, а также изучают особенности будущей профессии.Так, активисты студенческого отряда «Урожай» Питерского агропромышленного лицея принимают активное участие в уборочной страде на базе учебного хозяйства лицея и на полях крестьянско-фермерских хозяйств Питерского района.Сервисный отряд областного колледжа кулинарного искусства обслуживает около тысячи отдыхающих в детском санаторно-оздоровительном образовательном комплексе «Криница», который находится на берегу Чёрного моря.Студенты Энгельсского колледжа профессиональных технологий вместе с детьми занимаются организацией разнообразных мероприятий, проводят мастер-классы, помогают в проведении спортивных мероприятий и развлекательных игр. Студенты не только получают ценный опыт работы с детьми и организацией мероприятий, но и приносят свежие идеи и креативный подход в организацию лагерей, делая отдых детей более интересным и разнообразным.