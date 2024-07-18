Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за первое полугодие 2024 года

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По состоянию на 1 июля 2024 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 101,6 млрд рублей, с ростом на 6,0%, или на 5,8 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.Объем налоговых и неналоговых поступлений за шесть месяцев текущего года достиг 72,2 млрд рублей.Расходы консолидированного бюджета области составили 102,6 млрд рублей и увеличились на 10,0%. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 67,2 млрд рублей, или 65,5%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».