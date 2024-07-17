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На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»

Новости
На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»


С 16 по 18 августа в Гагаринском районе Саратовской области пройдет 11-й Открытый чемпионат России по пахоте. За право называться лучшим механизатором поборются трактористы из всех субъектов нашей страны.

Для болельщиков и гостей соревнований организаторы подготовили насыщенную культурно-спортивную, фестивальную и деловую программы.

Кроме классических соревнований по пахоте зрителей ждет зрелищное «Трактор-шоу». Также гости станут свидетелями шоу-гонки "на выживание" на тракторах.

Кроме того, на чемпионате пройдет выставка сельскохозяйственной техники, на которой представят около 200 современных образцов сельхозтехники. Зрители смогут поучаствовать в тест-драйве и погрузиться в историю отечественного сельхозмашиностроения на выставке ретро-образцов.