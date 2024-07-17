просмотров: 136

Сегодня на заседании районного Собрания главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов.В заседании районного Собрания приняли участие Татьяна Ерохина, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной Думы, Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.Максим Кузнецов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.Сергей Зюзин поздравил Максима Кузнецова со вступлением в должность, отметив важность выполнения задач, поставленных Президентом и губернатором области, по реализации федеральных и региональных программ и взаимодействия с жителями.