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Главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов

Новости
Главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов

Сегодня на заседании районного Собрания главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов.

В заседании районного Собрания приняли участие Татьяна Ерохина, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной Думы, Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.

Максим Кузнецов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Сергей Зюзин поздравил Максима Кузнецова со вступлением в должность, отметив важность выполнения задач, поставленных Президентом и губернатором области, по реализации федеральных и региональных программ и взаимодействия с жителями.