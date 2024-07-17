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Больше всего сообщений с портала Госуслуги поступает на тему медицины и здравоохранения

Новости
Больше всего сообщений с портала Госуслуги поступает на тему медицины и здравоохранения


Платформа обратной связи или ПОС позволяет гражданам и юридическим лицам направлять сообщения и обращения в адрес органов власти Саратовской области и подведомственных им учреждений дистанционно и получать на них ответы в кратчайшие сроки от 3 дней. За 6 месяцев 2024 года от жителей по области поступило 26 556 сообщений через ПОС или сервис «Госуслуги. Решаем Вместе». Доля своевременно рассмотренных сообщений составляет 99%.

На первом месте среди популярных тем остается медицина и здравоохранение - 9402 сообщений, на втором и третьем месте:
- автомобильные дороги – 3554 сообщений;
- благоустройство - 3511 сообщений.

Больше всего сообщений поступает:
- в администрацию города Саратова – 9735 сообщений;
- в министерство здравоохранения области - 9244 сообщений;
- в администрацию Энгельсского муниципального района - 1982 сообщения.

«Также с помощью Платформы обратной связи органы власти имеют возможность проводить в электронном виде опросы, публичные слушания и собирать вопросы для прямых линий руководителей. Так, за 6 месяцев 2024 года было опубликовано 1330 опросов, например, о работе общественного транспорта в Саратовской области, реконструкции центрального сквера «Перекресток эпох» в Вольском районе. Также в электронном виде проведено 351 публичное слушание и 147 прямых линий.

На основании полученных ответов в процессе проводимых голосований органы власти могут принимать управленческие решения с учетом мнения населения. Оперативная и качественная обратная связь с жителями важна для каждого органа власти, цифровая платформа обратной связи в этом хорошо помогает», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.

Обратиться со своей проблемой можно в пару кликов:
- через портал Госуслуги (https://pos.gosuslugi.ru/landing/);
- через специальные виджеты на сайтах органов власти и в их официальных пабликах в ВКонтакте;
- через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем Вместе.