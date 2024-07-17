Саратовская область в числе лидеров по реализации нацпроекта в сфере экспортной деятельности

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Саратовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по уровню эффективности внедрения в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) за первое полугодие 2024 года.Рейтинг регионов представил Российский экспортный центр. Особенностью новой методики формирования рейтинга является оценка не только по уровню достижения федерального показателя, но и по качеству реализации предусмотренных им мероприятий, а также эффективности внедрения Регстандарта в целом.Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит набор стимулирующих инструментов, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе: от создания Центра поддержки экспорта, Совета по экспортной деятельности при Губернаторе области, региональной управленческой команды по внедрению Стандарта до конкретных мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Внедрение Стандарта является целевым показателем национального проекта, достижение которого направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта.На настоящее время степень внедрения РЭС 2.0 в Саратовской области составляет 71% - внедрено уже 7 из 15 инструментов.