17 июля 2024 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 июля
На чемпионате России по пахоте устроят гонки «на выживание»
17:00 | 17 июля
Главой Хвалынского района избран Максим Кузнецов
16:30 | 17 июля
В Лысогорской районной больнице установили оборудование для лапароскопических операций
15:00 | 17 июля
Больше всего сообщений с портала Госуслуги поступает на тему медицины и здравоохранения
14:00 | 17 июля
Саратовская область в числе лидеров по реализации нацпроекта в сфере экспортной деятельности
12:47 | 17 июля
Участника СВО из Саратовской области наградили за доблесть
11:30 | 17 июля
Впервые в Саратове состоится выставка вышитых карт региона
10:38 | 17 июля
На инвестиционной карте России теперь можно размещать частные площадки
09:00 | 17 июля
В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
17:30 | 16 июля
Заработал новый междугородный маршрут между Саратовом и Калининском
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участника СВО из Саратовской области наградили за доблесть

Новости
Участника СВО из Саратовской области наградили за доблесть


Сержант Батыров Малик из Озинского района удостоен государственной награды.

За мужество, отвагу и самоотверженность военнослужащего наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Напомним, в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.

Для военнослужащих предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, различные льготы и многочисленные меры социальной поддержки. Военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от года и более.

Подробнее узнать можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.

По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.