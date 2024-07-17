Участника СВО из Саратовской области наградили за доблесть

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Сержант Батыров Малик из Озинского района удостоен государственной награды.За мужество, отвагу и самоотверженность военнослужащего наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени.Напомним, в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.Для военнослужащих предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, единовременные выплаты, различные льготы и многочисленные меры социальной поддержки. Военнослужащие по контракту – участники СВО получают не менее 450 тысяч рублей за первый месяц службы при заключении контракта на срок от года и более.Подробнее узнать можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам также можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.