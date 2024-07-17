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Впервые в Саратове состоится выставка вышитых карт региона

Новости
Впервые в Саратове состоится выставка вышитых карт региона


20 июля открывается выставка по итогам областного фестиваля вышитых карт районов Саратовской области «И будем петь, и будем шить».

Более 250 мастеров и мастериц приняли участие в проекте. Более десятка различных техник декоративно-прикладного искусства было использовано в создании 40 карт. На них изображены достопримечательности каждого района, национальный колорит в виде традиционной вышивки, использован аппликационный материал.

Выставка приурочена к празднованию «Единого дня фольклора» и будет радовать посетителей Саратовского областного центра народного творчества продолжительное время.

А в 17.00 на площади перед центром состоится гала-концерт лучших фольклорных коллективов по итогам областного фестиваля национальных культур «В семье единой». Также здесь пройдет дефиле старинных русских костюмов разных регионов и бесплатный мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки.