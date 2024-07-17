На инвестиционной карте России теперь можно размещать частные площадки

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Юридические и физические лица теперь могут размещать на инвестиционной карте России свои площадки под аренду или покупку.«Сегодня на карте появилась возможность размещения инвестиционных площадок частными лицами. Это могут быть как помещения для малого бизнеса, так и земельные участки под застройку и ведение сельского хозяйства. В течение пары недель региональные администрации начнут рассмотрение заявок, а уже в августе их можно будет арендовать или купить», — сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.«В Саратовской области проводится активная работа с частными лицами. Сегодня мы предлагаем разнообразные локации для реализации инвестиционных проектов. Считаем важным, чтобы у инвестора было достаточно вариантов при выборе и земельный участок подходил по всем параметрам. Для этого необходимо пополнять реестр свободных земельных участков, и региональная команда делает для этого все возможное. И физические, и юридические лица могут предложить свою площадку под реализацию проекта, обратившись в мининвест или агентство развития. В настоящее время информация о частных площадках Саратовской области доступна на инвестиционном портале, сайте Корпорации развития, а также на региональной и федеральной инвестиционных картах», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Инвесткарту РФ запустили в конце февраля этого года. За это время на ней было размещено более 16 тысяч инвестиционных площадок.На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. Здесь есть возможность подбирать площадки в разных регионах и сравнивать их, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов. Всего на сайте их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.