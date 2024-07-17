В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы

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На участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района заявления подали три кандидата: Максим Кузнецов, Оксана Лобанова и Алексей Пудовочкин.В заседании приняли участие назначенные Губернатором области в состав конкурсной комиссии министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, депутат областной Думы Светлана Медведева, депутаты районного Собрания и совета муниципального образования г. Хвалынск.Победителями конкурса признаны Максим Кузнецов и Оксана Лобанова. Их кандидатуры будут направлены на рассмотрение районного Собрания.Решение об избрании главы района из представленных кандидатур будет принято на следующем заседании районного Собрания.