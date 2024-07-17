17 июля 2024 СРЕДА
Новости
11:30 | 17 июля
Впервые в Саратове состоится выставка вышитых карт региона
10:38 | 17 июля
На инвестиционной карте России теперь можно размещать частные площадки
09:00 | 17 июля
В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
17:30 | 16 июля
Заработал новый междугородный маршрут между Саратовом и Калининском
16:38 | 16 июля
Саратовский теннисист Артем Яковлев завоевал «бронзу» в «Кубке чемпионов»
15:30 | 16 июля
Пункты проката детских вещей оказали поддержку 443 семьям области
14:19 | 16 июля
Животноводы Ровенского и Лысогорского районов получат гранты на развитие семейных ферм
13:30 | 16 июля
В Петровском районе реконструируется новый туристический объект
12:30 | 16 июля
«Ночь кино – 2024» пройдет на 60 площадках региона
11:08 | 16 июля
Саратовская область занимает 3 место в ПФО по заработной плате в сельском хозяйстве по итогам 2023 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы

Новости
В Хвалынском муниципальном районе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы

На участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района заявления подали три кандидата: Максим Кузнецов, Оксана Лобанова и Алексей Пудовочкин.

В заседании приняли участие назначенные Губернатором области в состав конкурсной комиссии министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, депутат областной Думы Светлана Медведева, депутаты районного Собрания и совета муниципального образования г. Хвалынск.

Победителями конкурса признаны Максим Кузнецов и Оксана Лобанова. Их кандидатуры будут направлены на рассмотрение районного Собрания.

Решение об избрании главы района из представленных кандидатур будет принято на следующем заседании районного Собрания.