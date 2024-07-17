Заработал новый междугородный маршрут между Саратовом и Калининском

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С 14 июля начал работу маршруту междугородного сообщения № 619 «Саратов – Лысые Горы - Калининск».В целях улучшения транспортного обслуживания населения областным минтрансом в мае был установлен новый маршрут, после проведения конкурсных процедур по определению перевозчика маршрут заработал.Так, движение автобусов по маршруту № 619 «Саратов – Лысые Горы - Калининск» осуществляется еженедельно по воскресеньям: отправление от саратовского автовокзала в 13:30, в обратном направлении от Калининского кассового пункта – в 15:50Также получить подробную информацию о рейсе можно в справочной автовокзала по телефонам: 004, +7 (8452) 24-62-22