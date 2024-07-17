Саратовский теннисист Артем Яковлев завоевал «бронзу» в «Кубке чемпионов»

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В городе Подольске Московской области впервые в истории паралимпийского настольного тенниса состоялись профессиональные соревнования «Кубок чемпионов» на призы Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Борьбу за медали вели восемь сильнейших спортсменов и спортсменок 8-10-го классов, которые предварительно показали наилучший результат на чемпионате России этого года в своих классах.Соревнования прошли в личном и смешанном парном разряде.Спортсмен ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура», мастер спорта России Артем Яковлев завоевал «бронзу» в личном первенстве.Тренирует спортсмена заслуженный тренер России по настольному теннису Николай Кирпичников.