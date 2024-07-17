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Пункты проката детских вещей оказали поддержку 443 семьям области

Новости
Пункты проката детских вещей оказали поддержку 443 семьям области


В Саратовской области при центрах социальной помощи семье и детям «Семья» продолжается работа пунктов проката технических средств, мебели и предметов быта, которые необходимы для ухода за детьми до трех лет.

Такая мера поддержки появилась благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография». На сегодняшний день она оказывается в центрах «Семья» Саратова, Энгельсского, Балашовского и Балаковского районов.

Работа пунктов проката направлена на поддержку семей в уходе за маленькими детьми. Семьи могут взять напрокат детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки для купания младенцев, манежи, столики для пеленания и другие необходимые вещи.

«На сегодняшний день услугами пунктов проката пользуются 69 семей, в том числе 16 семей обратились в новый пункт проката в Энгельсе, открытие которого было приурочено к Году семьи. За все время действия этой меры поддержки ей уже воспользовались 443 семьи, состоящие на обслуживании в центрах социальной помощи. Это хорошая помощь для многодетных или малообеспеченных семей, так как позволяет избежать затрат на покупку вещей, которые необходимы на недолгий период времени», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.