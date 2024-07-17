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Животноводы Ровенского и Лысогорского районов получат гранты на развитие семейных ферм

Новости
Животноводы Ровенского и Лысогорского районов получат гранты на развитие семейных ферм


В 2024 году отбор участников на предоставление грантовой поддержки на развитие семейных ферм, максимальная сумма которой составляет 15 млн рублей, осуществлялся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Прием заявок с приложением необходимых документов проходил с 19 мая по 18 июня т.г.

Всего на участие в конкурсе было подано семь проектов.

В минувшую пятницу на площадке регионального минсельхоза состоялось заседание комиссии, на которой были рассмотрены поступившие заявки и документы двух заявителей.

«Один проект, направленный на развитие мясного скотоводства, предусматривает строительство животноводческого помещения в Ровенском районе. Второй проект направлен на развитие овцеводства и предполагает строительство животноводческого помещения и кормосклада в Лысогорском районе. Обе заявки одобрены», - рассказала начальник отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и аквакультуры минсельхоза области Надежда Калигина.

В дальнейшем планируется проведение еще одного этапа отбора.