В Петровском районе реконструируется новый туристический объект

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В с. Новодубовка Петровского района планируется открыть гостевой дом. В настоящий момент ведется реконструкция здания общей площадью 450 кв. м. Помещения будут обеспечены всем необходимым для приема и проживания гостей.Отдыхающие смогут порыбачить, искупаться в пруду, в бассейне, попариться в бане. Номерной фонд гостевого дома рассчитан на 3 комнаты, в которых сможет проживать 10 человек. Внутри дома разместится бассейн.На текущий момент проведены капитальные работы по реконструкции нежилого здания в гостевой дом, выполнен ремонт комнат. Ведутся работы по демонтажу бассейна, в планах – асфальтирование прилегающей к гостевому дому территории.«Внутренний туризм – перспективное направление развития для муниципальных районов области. Объем инвестиций в данный проект – 5 млн рублей, предусмотрено создание новых рабочих мест. Региональное правительство ведет учет инвестпроектов любого масштаба, оказывает поддержку независимо от объема инвестиций», - отметила первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.Новый туристический объект будет готов принимать гостей в 2025 г.