«Ночь кино – 2024» пройдет на 60 площадках региона

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В августе в Саратовской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».- В ночь с 24 на 25 августа одновременно на 59 площадках покажут самые популярные отечественные ленты 2023-2024 годов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Это фильмы «Воздух» (16+, реж. А.Герман мл.), «Сто лет тому вперед» (6+, реж. А. Андрющенко), «По щучьему велению» (6+, реж. А.Войтинский).Все фильмы можно посмотреть бесплатно.В Саратове Ночь кино проведут на 6 площадках:-Исторический парк «Моя история» (Шелковичная, 19),-Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1),-Загородный комплекс (Гагаринский р-н, д. Долгий Буерак, ул. Мира 33а4),-Летний кинотеатр на Новой Набережной (ул. Шелковичная),-Областной Дом работников искусств (ул. Соборная, 18),-Арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. Горького, 2).