«Ночь кино – 2024» пройдет на 60 площадках региона
В августе в Саратовской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».
- В ночь с 24 на 25 августа одновременно на 59 площадках покажут самые популярные отечественные ленты 2023-2024 годов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Это фильмы «Воздух» (16+, реж. А.Герман мл.), «Сто лет тому вперед» (6+, реж. А. Андрющенко), «По щучьему велению» (6+, реж. А.Войтинский).
Все фильмы можно посмотреть бесплатно.
В Саратове Ночь кино проведут на 6 площадках:
-Исторический парк «Моя история» (Шелковичная, 19),
-Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1),
-Загородный комплекс (Гагаринский р-н, д. Долгий Буерак, ул. Мира 33а4),
-Летний кинотеатр на Новой Набережной (ул. Шелковичная),
-Областной Дом работников искусств (ул. Соборная, 18),
-Арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. Горького, 2).