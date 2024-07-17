Саратовская область занимает 3 место в ПФО по заработной плате в сельском хозяйстве по итогам 2023 года

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В общем рейтинге регион поднялся на 11 позиций за 5 лет. С 2020 года оплата труда в отрасли выросла более чем в 1,7 раза и по данным за прошлый год в среднем превысила 48 тыс рублей.Лидеры - хозяйства Марксовского, Энгельсского, Аркадакского и Балашовского районов. По статистике 2024 года аграрии 4 муниципалитетов в среднем за месяц зарабатывают свыше 50 тысяч рублей. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повышение произошло на 8-11 тысяч рублей.Показатели по средней зарплате в сельском хозяйстве следующие (по данным на 1 мая 2024 года):-Производство пищевых продуктов - было 39098 рублей, стало 46878 рублей (прирост к уровню 2023 года 19,9%);-Растениеводство и животноводство – было 40767 рублей, стало 46315 рублей (+13,6%);-Сельское хозяйство - было 40102 рублей, стало 45728 рублей (+14%);-Производство напитков - было 30686 рублей, стало 37624 рублей (+22,6%).