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Разработка молодого ученого Вавиловского университета – тарталетки на основе порошка из баклажан – отправилась бойцам СВО

Новости
Разработка молодого ученого Вавиловского университета – тарталетки на основе порошка из баклажан – отправилась бойцам СВО


Молодой ученый Вавиловского университета, победитель III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России в 2024 году Глеб Стырев совместно со своим научным руководителем д.т.н., профессором Мадиной Садыговой приняли участие в акции «Творческие научные разработки молодых ученых для бойцов СВО с пользой для здоровья» и отправили свою научную разработку ребятам, находящимся в зоне проведения специальной операции.

В своей научной работе «Технологические решения переработки плодов баклажанов: расширение ресурсного потенциала и ассортимента продуктов для участников СВО» Глеб Стырев предлагает производить специализированные продукты питания для людей, находящихся в экстремальных условиях, и выбрал за основу баклажаны.

«Баклажаны содержат множество важных микроэлементов и витаминов, которые необходимы для правильного функционирования нашего организма. Они помогают в поддержании здоровья костей, суставов и зубов, а также играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы и мышечной ткани. Баклажаны содержат небольшое количество калорий, но при этом богаты пищевыми волокнами, которые помогают снизить аппетит и увеличить чувство сытости», – рассказал Глеб Стырев.

Разработка молодого ученого Вавиловского университета – тарталетки на основе порошка из баклажан – отправилась бойцам СВО

Разработанный Глебом продукт – тарталетки с применением баклажанной муки рекомендуется включить в паек военных, находящихся в зоне СВО. Изделия были произведены, упакованы и отправлены.

«Поддержка участников СВО и жителей ЛНР очень важна в сложившейся ситуации. Поэтому мы тоже хотим внести свой вклад в победу наших. Научные исследования наших студентов направлены на разработку рецептур продуктов повышенной пищевой ценности, специализированного назначения. Научная новизна работы Глеба подтверждена патентом РФ. Тарталетки «Баклалетки» на основе порошка из баклажан рекомендуются для внедрения на предприятия отрасли и для участников СВО, т.к. изделия длительного хранения и повышенной пищевой ценности», – рассказала Мадина Садыгова.

Также в зону СВО были отправлены 25 саратовских калачей, произведенных в музее «Саратовский калач» на базе Вавиловского университета. Часть калачей отправится в школы, часть - военным на передовую.