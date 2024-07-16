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Уборочная кампания-2024: хлеборобы Энгельсского района намолотили зерна нового урожая 100000 тонн

Новости
Уборочная кампания-2024: хлеборобы Энгельсского района намолотили зерна нового урожая 100000 тонн

В Энгельсском муниципальном районе собрано 100,6 тыс. тонн зерна урожая-2024 с площади 41,9 тыс. га (58,7%), сообщил начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности районной администрации Владимир Ермилов. Средняя урожайность – 24 ц/га.

Энгельсские хлеборобы стали вторыми в области, кто перешел значимый рубеж уборочной кампании этого года. Напомним, в минувшую субботу его преодолели аграрии Пугачевского района.

Зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский рассказал, что всего к 15 июля в регионе обмолочено 507,1 тыс. га зерновых культур, в том числе озимой пшеницы – 497,6 тыс. га или 44,4%.

«За последние сутки аграрии региона намолотили 113,1 тыс. тонн зерна. Валовой сбор с начала уборочной кампании – 958,3 тыс. тонн, из которых озимой пшеницы – 944,4 тыс. тонн», - уточнил глава аграрного ведомства.