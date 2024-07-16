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Саратовский бизнес привлек более 700 млн рублей

Новости
Саратовский бизнес привлек более 700 млн рублей



В первом полугодии Гарантийный фонд Саратовской области предоставил предпринимателям 46 поручительств на сумму 337 млн. рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 743 млн. рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности и вложение во внеоборотные активы.

За финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 11 муниципальных районов области. Лидерами в обращении за поддержкой Фонда стали предприятия и организации города Саратова, Балаковского и Энгельсского муниципальных районов области. Традиционно за поручительством в Гарантийный фонд обращаются сельхозтоваропроизводители; бизнесмены, занятые оптово-розничной торговлей; промышленные предприятия; компании строительной сферы.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Всего с начала своей деятельности Фондом уже предоставлено 1 495 поручительств на общую сумму 6 млрд. 612 млн. рублей, что помогло привлечь 18 млрд. 148 млн. руб. кредитных средств.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,75% годовых для производства, сельского хозяйства, сферы услуг, 1,00% для сферы торговли. Для стартапов и самозанятых граждан ставка вознаграждения снижена до 0,5% годовых. Максимальная сумма предоставляемого поручительства - 25 млн. рублей.