Саратовский боец СВО под интенсивным огнем противника восстановил связь батальона

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Как рассказал глава муниципалитета Валерий Лазарев, что 10 июля в ходе артиллерийских и минометных обстрелов противник повредил проводные линии связи с подразделением.В условиях непрекращающегося огня Вячеслав и его сослуживец сразу же выдвинулись на место вероятного повреждения кабеля.Они нашли место обрыва и устранили неисправность, благодаря чему связь с батальоном была восстановлена.«Действуя хладнокровно, целеустремленно, храбро и мужественно в условиях, сопряженных с риском для собственной жизни, получив осколочные ранения от разрыва кассетного боеприпаса противника, выполнили боевую задачу и восстановили связь. Это поступок настоящего мужчины, гордимся тобой!» - написал Валерий Лазарев в своем телеграм-канале.