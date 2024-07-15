15 июля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:27 | 15 июля
Саратовский боец СВО под интенсивным огнем противника восстановил связь батальона
14:00 | 15 июля
Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»
12:00 | 15 июля
Ученые СГТУ разработали новую модель гребного винта для арктических судов
11:00 | 15 июля
Китай входит в топ-3 по объему внешней торговли Саратовской области
10:00 | 15 июля
Ароматный чай из трав и ягод готовят «серебряные» волонтеры для участников СВО
09:03 | 15 июля
Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»
18:00 | 12 июля
Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
17:22 | 12 июля
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября
17:11 | 12 июля
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование
16:00 | 12 июля
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский боец СВО под интенсивным огнем противника восстановил связь батальона

Новости / Главная новость
Вячеслава Р. из Калининского района Саратовской области отметили государственной наградой - медалью «За отвагу».
Саратовский боец СВО под интенсивным огнем противника восстановил связь батальона




Как рассказал глава муниципалитета Валерий Лазарев, что 10 июля в ходе артиллерийских и минометных обстрелов противник повредил проводные линии связи с подразделением.

В условиях непрекращающегося огня Вячеслав и его сослуживец сразу же выдвинулись на место вероятного повреждения кабеля.

Они нашли место обрыва и устранили неисправность, благодаря чему связь с батальоном была восстановлена.

«Действуя хладнокровно, целеустремленно, храбро и мужественно в условиях, сопряженных с риском для собственной жизни, получив осколочные ранения от разрыва кассетного боеприпаса противника, выполнили боевую задачу и восстановили связь. Это поступок настоящего мужчины, гордимся тобой!» - написал Валерий Лазарев в своем телеграм-канале.