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Саратов улучшил показатели в рейтинге по объему ввода жилья

Новости
Саратов улучшил показатели в рейтинге по объему ввода жилья


Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» проранжировали города по душевому объему введенного жилья в 2023 году на основе данных Росстата. Обеспеченность населения жильем - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека.

Так, в 2023 году в областном центре ввели в эксплуатацию 564,4 тыс. кв. метров жилья, что на 8,7% выше показателя позапрошлого года, обеспеченность населения жилплощадью составила 30,6 кв. метра на человека.

Саратов занял 53-е место с показателем в 0,60 кв. метра (по итогам 2022-го Саратов был на 58-м месте с 0,55 кв. метра на одного жителя).