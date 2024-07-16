Новые имена и новые подвиги представит «Фестиваль героев»

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В Саратовской области стартует «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена». Это уже второй сезон проекта, рассказывающего о мужестве и героизме земляков-участников специальной военной операции. 15 событий фестиваля в прошлом году уже посетили более 25 000 человек.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Мероприятия пройдут в июле-ноябре нынешнего года в Саратовской области и на территории новых регионов России. Впереди в июле – два десанта на Донбасс и в Новороссию к Саратовскими участниками СВО, праздники в честь героев для воинов и местных жителей.В августе-сентябре пройдут четыре больших концерта в Аткарске, Вольске, Пугачёве, Энгельсе с участием звёзд фестиваля, известных артистов и музыкантов Алексея Гомана, Марины Бриз, Анны Доровской и популярных исполнителей и творческих коллективов региона.В октябре-ноябре состоится восемь выездов агитбригад в Балтай, Дергачи, Лысые Горы, Мокроус, Перелюб, Новоузенск, Турки, Хвалынск, где пройдут встречи с участниками СВО, волонтёрами, близкими героев и праздники в их честь.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила: «Проведение культурно-массовых мероприятий фестиваля объединило ряд удалённых от областного центра районов, удачно реализованная идея телемостов помогла жителям увидеть и услышать своих защитников, а бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, – почувствовать поддержку родной земли».