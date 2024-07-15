Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»
VIII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» порадует гостей масштабной программой, в которую войдут гостевые и конкурсные спектакли.
С 10 по 20 сентября на сцене Балашовского драматического театра и на других площадках покажут 14 театральных постановок.
Гости фестиваля смогут посмотреть спектакли:
-Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой
-Московского государственного академического театра им. Моссовета
-Московского театра «Современник»
-Московского театра им. Вл. Маяковского
-Арзамасского театра драмы
-Саратовского театра драмы для детей и молодежи «Версия»
-Ирбитского драматический театр им. А. Н. Островского других
Билеты на «Театральное Прихопёрье» можно приобрести по Пушкинской карте.