15 июля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:27 | 15 июля
Саратовский боец СВО под интенсивным огнем противника восстановил связь батальона
14:00 | 15 июля
Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»
12:00 | 15 июля
Ученые СГТУ разработали новую модель гребного винта для арктических судов
11:00 | 15 июля
Китай входит в топ-3 по объему внешней торговли Саратовской области
10:00 | 15 июля
Ароматный чай из трав и ягод готовят «серебряные» волонтеры для участников СВО
09:03 | 15 июля
Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»
18:00 | 12 июля
Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
17:22 | 12 июля
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября
17:11 | 12 июля
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование
16:00 | 12 июля
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»

Новости
Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»

VIII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» порадует гостей масштабной программой, в которую войдут гостевые и конкурсные спектакли.

С 10 по 20 сентября на сцене Балашовского драматического театра и на других площадках покажут 14 театральных постановок.

Гости фестиваля смогут посмотреть спектакли:

-Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой
-Московского государственного академического театра им. Моссовета
-Московского театра «Современник»
-Московского театра им. Вл. Маяковского
-Арзамасского театра драмы
-Саратовского театра драмы для детей и молодежи «Версия»
-Ирбитского драматический театр им. А. Н. Островского других

Билеты на «Театральное Прихопёрье» можно приобрести по Пушкинской карте.