Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театральное Прихопёрье»

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VIII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» порадует гостей масштабной программой, в которую войдут гостевые и конкурсные спектакли.С 10 по 20 сентября на сцене Балашовского драматического театра и на других площадках покажут 14 театральных постановок.Гости фестиваля смогут посмотреть спектакли:-Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой-Московского государственного академического театра им. Моссовета-Московского театра «Современник»-Московского театра им. Вл. Маяковского-Арзамасского театра драмы-Саратовского театра драмы для детей и молодежи «Версия»-Ирбитского драматический театр им. А. Н. Островского другихБилеты на «Театральное Прихопёрье» можно приобрести по Пушкинской карте.