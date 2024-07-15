Ученые СГТУ разработали новую модель гребного винта для арктических судов

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Ученые Института машиностроения, материаловедения и транспорта Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали инновационную модель гребного винта, которая может использоваться на современных двигателях морских и речных судов. Она обладает высокой эксплуатационной надежностью и повышенной поверхностной прочностью.Новейшая конструкция винта будет крайне востребована в регионах Крайнего Севера, где из-за низких температур и воздействия льда лопасти винтов быстро изнашиваются и деформируются.Отметим, что гребной винт представляет собой сложное устройство, которое преобразует механическую энергию главного двигателя в энергию движения судна, преодолевающего сопротивление воды.Уникальность конструкции гребного винта, разработанной учеными Политеха, заключается в формировании на его лопастях специального покрытия, которое обладает улучшенной устойчивостью к различным видам разрушений, таким как кавитация, коррозия и механические повреждения.Этот результат достигнут благодаря использованию энергии лазерного излучения, с помощью которой на поверхности лопастей послойно формировалось покрытие из мелкодисперсных порошков оксида титана и карбида вольфрама, что позволило обеспечить повышенный технический эффект.Авторы проекта: доктор технических наук, заведующий кафедрой «Сварка и металлургия» СГТУ Игорь Родионов, доценты Ирина Перинская и Любовь Куц.«В процессе использования рабочие элементы гребных винтов (лопасти) взаимодействуют с потоками морской и пресной воды, где подвергаются кавитационной эрозии и коррозионному разрушению, а при наличии разнообразных твердых частиц – механическому износу и деформации. Поэтому материалы лопастей должны обладать повышенными защитными свойствами и прочностными характеристиками, обеспечивающими высокую сопротивляемость разрушающим воздействиям», – рассказывает Игорь Родионов.Инновационное решение ученых СГТУ является основой для продолжения перспективных исследований и практических разработок, ведущихся на базе технического университета для развития отечественной судостроительной отрасли.По данной разработке получен патент РФ на полезную модель.