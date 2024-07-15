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Китай входит в топ-3 по объему внешней торговли Саратовской области

Новости
Китай входит в топ-3 по объему внешней торговли Саратовской области


Саратовскую область посетила делегация под руководством заместителя Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани господина Хань Минъюя.

В Торгово-промышленной палате региона состоялась встреча по вопросам сотрудничества Саратовской области и Китая в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах под председательством заместителя Председателя Правительства области Алексея Никитина.

В ходе мероприятия была отмечена необходимость развития взаимодействия с Китаем в сфере образования, в частности таких направлений, как студенческий обмен, совместная реализация научных проектов, проведение совместных мероприятий, продвижение китайского языка на территории региона.

Была презентована уникальная инфраструктурная площадка для инвесторов - Столыпинский индустриальный парк. Его директор Алексей Лихачев выразил готовность предоставить преференции и сопровождение проектов государственно-частного партнерства на территории парка.

Также поступило предложение об организации выставки на территории КНР, посвященной Юрию Гагарину, посещения туристами из Китая знаковых мест Саратова, связанных с космической темой.

Господин Хань Минъюй выразил готовность продвигать дружественные связи и деловое сотрудничество Саратовской области и Китая.

Кроме того, в рамках визита представители китайской делегации посетили Саратовский областной музей краеведения, Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собинова.

На площадке Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского прошел «круглый стол» с представителями вузов области. Участники обсудили опыт и перспективы сотрудничества с Китаем. Отметим, студенты из КНР ежегодно проходят обучение в Саратове. В текущем учебном году это 134 человека и с каждым годом их число увеличивается.

«Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Российской Федерации. Саратовская область поддерживает общероссийский вектор, активно наращивая взаимодействие с Китаем. Рост товарооборота по итогам 2023 года составил более 37%, Китай входит в топ-3 по объему внешней торговли. Перспективы для сотрудничества огромные», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.