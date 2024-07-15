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Ароматный чай из трав и ягод готовят «серебряные» волонтеры для участников СВО

Новости
Ароматный чай из трав и ягод готовят «серебряные» волонтеры для участников СВО


«Серебряные» волонтёры Новобурасского центра социального обслуживания населения готовят травяной чай для бойцов, находящихся на передовой. Все таинства проходят на «учебной кухне», которая оборудована в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».

Засушенные травы, цветы и ягоды для такого чая пенсионеры заготавливают сами. Такие ароматные травяные сборы укрепляют иммунитет и насыщают организм витаминами.

«Наша местность богата разнотравьем, поэтому, если разбираться в сочетании сырья для заварки и умении правильно его заготавливать, получится не просто вкусный, но и наполненный разными полезными свойствами напиток. Нам будет очень приятно, что каждый из воинов, кто попробует чай с Новобурасской земли, вспомнит о доме и близких людях, которые их любят и ждут», – отметила «серебряный» волонтёр центра Вера Тарасюк.

Готовый травяной сбор пенсионеры передадут в пункт сбора помощи СВОИ Новобурасского района, откуда он отправится к военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.