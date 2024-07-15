15 июля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
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12:00 | 15 июля
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11:00 | 15 июля
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Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»
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Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
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Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»

Новости
Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»


В рамках года председательства России в БРИКС Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с платформой «Национальной технологической инициативы» и торгово-промышленной палатой Российской Федерации проводит международный конкурс лучших практик «BRICS Solutions Awards».

В 2024 году проекты на конкурс принимаются по 8 номинациям: «Технологии связи, неба и космоса»; «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»; «Биотех и здоровье страны»; «Климатические и экологические технологии»; «Новая промышленность и энергетика»; «Когнитивные технологии и креативная экономика»; «Компетенции и развитие кадров»; «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления».

Конкурс открыт для участников из стран БРИКС. К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств — участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях.

Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 31 июля 2024 г. на сайте конкурса BRICS Solutions Awards по ссылке https://bricsawards.tech/