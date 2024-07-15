Лучшие практики могут получить премию «BRICS Solutions Awards»

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В рамках года председательства России в БРИКС Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с платформой «Национальной технологической инициативы» и торгово-промышленной палатой Российской Федерации проводит международный конкурс лучших практик «BRICS Solutions Awards».В 2024 году проекты на конкурс принимаются по 8 номинациям: «Технологии связи, неба и космоса»; «Искусственный интеллект и цифровые сервисы»; «Биотех и здоровье страны»; «Климатические и экологические технологии»; «Новая промышленность и энергетика»; «Когнитивные технологии и креативная экономика»; «Компетенции и развитие кадров»; «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления».Конкурс открыт для участников из стран БРИКС. К участию приглашаются коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физические лица государств — участников БРИКС. Участие в конкурсе бесплатное, каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях.Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 31 июля 2024 г. на сайте конкурса BRICS Solutions Awards по ссылке https://bricsawards.tech/