13 июля 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 июля
Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
17:22 | 12 июля
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября
17:11 | 12 июля
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование
16:00 | 12 июля
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
15:00 | 12 июля
В день фольклора в Саратове пройдет дефиле старинных русских костюмов
14:00 | 12 июля
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»
13:00 | 12 июля
Саратовским предпринимателям стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты
12:00 | 12 июля
В 2024 году больше 84 тыс. школьников региона обучились киберграмотности на Уроках цифры и Цифровых ликбезах
11:00 | 12 июля
Телебашня в Саратове поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля
10:05 | 12 июля
Саратовский православный лагерь спустя 6 лет возобновил работу
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Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований

Новости / Спорт
Владислав Ларцев завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по шахматам.

Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований

В Костроме со 2 по 12 июля прошли Всероссийские соревнования «Кубок Волги - 2024» по шахматам – этап Кубка России 2024 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Воспитанник Саратовской областной спортивной школы по шахматам Владислав Ларцев занял 1 место в категории юношей до 15 лет.

Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Максим Кулаев.