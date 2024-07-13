Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
Владислав Ларцев завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по шахматам.
В Костроме со 2 по 12 июля прошли Всероссийские соревнования «Кубок Волги - 2024» по шахматам – этап Кубка России 2024 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.
Воспитанник Саратовской областной спортивной школы по шахматам Владислав Ларцев занял 1 место в категории юношей до 15 лет.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Максим Кулаев.
В Костроме со 2 по 12 июля прошли Всероссийские соревнования «Кубок Волги - 2024» по шахматам – этап Кубка России 2024 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.
Воспитанник Саратовской областной спортивной школы по шахматам Владислав Ларцев занял 1 место в категории юношей до 15 лет.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель Максим Кулаев.