Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков

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Завтра, 13 июля, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.Посетители ярмарки смогут приобрести свежую экологически чистую плодоовощную продукцию, выращенную на приусадебных участках и огородах дачников, садоводов и огородников.Сельхозтоваропроизводители региона без дополнительных торговых наценок предложат бакалею, хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасы, соленья и приправы, растительные масла и продукцию пчеловодства, овощи и зелень защищенного грунта.Время работы ярмарки – с 8:00 до 15:00.Получить подробную информацию об участии в ярмарке, ассортименте ярмарочной торговли и работе торговых площадок можно по телефонам горячей линии регионального минсельхоза 8(8452) 50-70-17 (пн-пт 9:00-18:00), 51-77-12 (сб 9:00-14:00).