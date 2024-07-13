В день фольклора в Саратове пройдет дефиле старинных русских костюмов

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По традиции в середине июля в честь празднования «Единого дня фольклора» состоится Гала-концерт лучших фольклорных коллективов по итогам областного фестиваля национальных культур «В семье единой». С каждым годом география фестиваля расширяется и радует не только количеством участников, но и разнообразием жанров.Фестиваль призван популяризировать национальное творчество: хореографию, фольклорный вокал, а так же традиционное декоративно-прикладное искусство и реконструкцию национальных костюмов.Концертная программа лучших национальных коллективов области состоится 20 июля в 17:00 на площади перед Саратовским областным центром народного творчества. Также здесь пройдет дефиле старинных русских костюмов разных регионов и бесплатный мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки.