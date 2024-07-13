13 июля 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 июля
Саратовский шахматист завоевал «золото» Всероссийских соревнований
17:22 | 12 июля
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября
17:11 | 12 июля
В поликлинике областной клинической больницы - новое оборудование
16:00 | 12 июля
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за овощами с приусадебных участков
15:00 | 12 июля
В день фольклора в Саратове пройдет дефиле старинных русских костюмов
14:00 | 12 июля
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»
13:00 | 12 июля
Саратовским предпринимателям стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты
12:00 | 12 июля
В 2024 году больше 84 тыс. школьников региона обучились киберграмотности на Уроках цифры и Цифровых ликбезах
11:00 | 12 июля
Телебашня в Саратове поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля
10:05 | 12 июля
Саратовский православный лагерь спустя 6 лет возобновил работу
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Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

Новости
Саратовцев приглашают на Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

Граждане России, достигшие 18 лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации могут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Традиция побеждать».

По итогам конкурса будут определены победители в 10 номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

Лучшие работы планируется разместить на российских товарах.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 30 сентября. Узнать условия участия и критерии оценки, а также заполнить заявку можно на сайте проекта.