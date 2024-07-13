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Саратовским предпринимателям стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты

Новости
Саратовским предпринимателям стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты


Малому и среднему бизнесу на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования, рассказали сегодня в областном министерстве экономического развития.

Через «Витрину инвестиционных проектов» предприниматели могут размещать свои предложения, которые смогут увидеть более 850 тысяч пользователей.

Инвестиционные предложения в каталоге Цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации.

Каждая карточка проекта помимо общих сведений содержит информацию о текущей стадии и сроке реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования. Также представлены бизнес-показатели, включая ожидаемую доходность, необходимый объем финансирования и общую стоимость проекта. Для удобства поиска доступны фильтры и сортировка проектов.

В настоящее время МСП.РФ — это более 30 онлайн-сервисов для представителей малого и среднего бизнеса. Цифровая платформа создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.