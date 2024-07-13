В 2024 году больше 84 тыс. школьников региона обучились киберграмотности на Уроках цифры и Цифровых ликбезах

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Образовательный проект «Урок цифры» реализуется в регионе с 2018 года, с 2020 года проект - «Цифровой ликбез». В рамках проектов школьникам с 1 по 11 классы рассказывают об угрозах, которые таят в себе смартфоны, о правилах безопасного поведения в Интернете, в том числе и в социальных сетях.За 2023-2024 год министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области было проведено 10 «Уроков цифры» и 7 «Цифровых ликбезов» на различные темы:- «Анализ в бизнесе и программной разработке»;- «Искусственный интеллект в отраслях»;- «Мессенджеры», «Облачные технологии: в поисках снежного барса»;- «Технологии в интернет-торговле»;- «Технологии тестирования»;- «Кибербезопасность будущего»;- «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» и т.д.В качестве спикеров на мероприятиях выступали представители министерства цифрового развития и связи области, представители ПАО «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», ООО «Яндекс», Центра управления регионом Саратовской области, ООО «Саратовская цифровая телефонная сеть», ПАО «Сбербанк», OzonTech, Авито, VK, Росатом, МТС.«Помимо лекций для ребят также предусмотрены задания в формате интерактивных тренажёров, которые дают возможность им примерить на себя роли программистов, художников и аниматоров, гейм-дизайнеров, продюсеров и тестировщиков игр, а также специалистов информационной безопасности. Уроки предоставляют для школьников возможность получить знания от ведущих технологичных компаний, а, обучаясь дистанционно, они имеют доступ ко всем материалам онлайн в любое время и с любого девайса.За 2024 год в формате онлайн в Уроках цифры и Цифровых ликбезах приняли участие 84 тыс. 979 школьника», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Проекты запущены Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» и реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика», инициированной Президентом РФ.