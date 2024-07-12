Телебашня в Саратове поддержит включение подсветки в Белгороде в День Прохоровского поля

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12 июля телебашня филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» присоединится к включению архитектурно-художественной подсветки в честь 81-летия битвы под Прохоровкой — крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. В битве у железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района было задействовано до 1,2 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск. Немцам не удалось взять стратегически важную станцию и изменить ход Курской битвы, и их армия понесла крупные потери.Подсветка будет работать с 21 до 23 часов.На медиафасаде саратовской башни будет развеваться российский флаг, появятся изображения вечного огня и световая проекция звонницы. Надпись «81» на красном фоне обозначит годовщину со дня сражения.