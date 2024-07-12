Саратовский православный лагерь спустя 6 лет возобновил работу

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В летнюю оздоровительную кампанию этого года начал свою работу православный лагерь «Солнечный», который находится на 9-й дачной в Саратове. Лагерь возобновил работу после шестилетнего перерыва.Учреждение посетила заместитель министра образования области Галина Калягина. В ходе рабочего визита Галина Владимировна, ознакомилась с инфраструктурой лагеря, посмотрела условия проживания детей, а также проверила организацию питания.«За последние три года при поддержке главы региона Романа Бусаргина, депутатов областной Думы на восстановление работы лагеря было выделено более 60 миллионов рублей. Можно смело сказать, что учреждение стало абсолютно новым, возведены новые модульные санитарно-гигиенические комнаты, модульный жилой корпус на 40 мест, обустроена спортивная площадка, проведен капитальный ремонт медицинского пункта, библиотеки и клуба», – отметила замминистра.Директор лагеря Александр Чеботарев, рассказал, что особое внимание в лагере уделяется организации досуговой занятости детей. В оздоровительном учреждении работают 8 кружков, направленных на изучение православных традиций и обычаев русского народа.Сейчас в лагере с комфортом отдыхают 120 детей. Ребята заверили, что с удовольствием вернуться сюда следующим летом.