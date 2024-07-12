Губернатор отменил режим ЧС, установленный в связи с гибелью посевов

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Напомним, режим ЧС в области был введен в мае в связи с гибелью части посевов в результате заморозков.«Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и региональный уровень реагирования для органов управления и сил СТП РСЧ. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которых произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате прохождения опасного агрометеорологического явления «заморозки», отменить соответствующие режимы функционирования органов управления и сил муниципальных звеньев СТП РСЧС», - отмечено в распоряжении.