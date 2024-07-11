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В Саратовской области растет число самозанятых

Новости
В Саратовской области растет число самозанятых




За 6 месяцев 2024 года число самозанятых граждан в Саратовской области выросло на 22 тысячи человек. Всего в настоящее время в регионе работает более 124,7 тысяч самозанятых. Это в 1,5 раза превышает прошлогодние значения, а по сравнению с началом 2021 года – в 12 раз.

Среди наиболее популярных видов деятельности - перевозка пассажиров и грузов, маникюр, парикмахерские услуги, автосервис, репетиторство, строительство.

«Специальный налоговый режим для самозанятых остается очень востребованным. Плательщики налога на профессиональный доход освобождаются от обязанности представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать страховые взносы. Кроме того, им доступны все меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Напомним, в Фонде микрокредитования Саратовской области действует специальная программа для самозанятых, позволяющая получить льготный микрозайм в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 4% годовых сроком до 3 лет.