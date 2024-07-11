11 июля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:15 | 11 июля
В Саратовской области растет число самозанятых
17:00 | 11 июля
Авиационного механика и аккомпаниатора ищут работодатели Саратовской области
16:30 | 11 июля
Саратовские контрактники отправились в зону СВО: «Мы победим и вернемся домой»
16:00 | 11 июля
Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театрального Прихоперья»
15:00 | 11 июля
На «Фабрике процессов» обучено более тысячи сотрудников саратовских предприятий
14:09 | 11 июля
13 молодых дарований России учатся в Саратовском областном колледже искусств
14:05 | 11 июля
Реклама на человеческих телах – новинка маркетологов
13:30 | 11 июля
В Петровской поликлинике приступили к демонтажу старого лифтового оборудования
12:29 | 11 июля
Успешный старт: «Балкания» становится бестселлером сразу после выпуска
12:15 | 11 июля
Юные жители Саратова соревновались в правовом «Аэро-Квесте»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские контрактники отправились в зону СВО: «Мы победим и вернемся домой»

Новости
Саратовские контрактники отправились в зону СВО: «Мы победим и вернемся домой»


В пункте отбора подписали контракт уже 3000 человек. Офицер Виталий Федоров отметил разнообразие среди новобранцев — от опытных воинов до тех, кто не служил.

Павел Юматов, бывший учитель физкультуры, ранее участвовавший в боевых действиях, решил вернуться на службу. Еще один контрактник, электрик Андрей Фокин, выразил уверенность в успешном исходе: «Все будет хорошо, мы победим и вернемся домой».

Информацию о военной службе по контракту можно получить на «горячей линии» 117, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.