Саратовские контрактники отправились в зону СВО: «Мы победим и вернемся домой»

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В пункте отбора подписали контракт уже 3000 человек. Офицер Виталий Федоров отметил разнообразие среди новобранцев — от опытных воинов до тех, кто не служил.Павел Юматов, бывший учитель физкультуры, ранее участвовавший в боевых действиях, решил вернуться на службу. Еще один контрактник, электрик Андрей Фокин, выразил уверенность в успешном исходе: «Все будет хорошо, мы победим и вернемся домой».Информацию о военной службе по контракту можно получить на «горячей линии» 117, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.