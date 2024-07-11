11 июля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:15 | 11 июля
В Саратовской области растет число самозанятых
17:00 | 11 июля
Авиационного механика и аккомпаниатора ищут работодатели Саратовской области
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Авиационного механика и аккомпаниатора ищут работодатели Саратовской области

Новости
Авиационного механика и аккомпаниатора ищут работодатели Саратовской области


На сегодняшний день в службе занятости Саратовской области имеется информация о 31,2 тысячи вакансий.

Средняя заработная плата по вакансиям составляет 33,3 тысячи рублей, в том числе средняя заработная плата для рабочих - 31,9 тысячи, для инженерно-технических работников и служащих – 34,8 тысячи рублей.

Вакансий рабочих специальностей представлено подавляющее большинство - 62,8%, вакансий ИТР и служащих - 37,2 %.

Самыми востребованными рабочими профессиями в регионе стали: швея, слесарь, водитель автомобиля. Работодатели ищут также трактористов, проводников пассажирских вагонов, поваров, токарей.

Среди ИТР и служащих требуются врачи, медицинские сестры, инженеры, преподаватели, воспитатели, бухгалтеры и почтальоны.

В число самых редких вакансий в Саратовской области входят авиационный механик, аккомпаниатор, артист, балетмейстер, гравер, копровщик, энтомолог.