Авиационного механика и аккомпаниатора ищут работодатели Саратовской области

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На сегодняшний день в службе занятости Саратовской области имеется информация о 31,2 тысячи вакансий.Средняя заработная плата по вакансиям составляет 33,3 тысячи рублей, в том числе средняя заработная плата для рабочих - 31,9 тысячи, для инженерно-технических работников и служащих – 34,8 тысячи рублей.Вакансий рабочих специальностей представлено подавляющее большинство - 62,8%, вакансий ИТР и служащих - 37,2 %.Самыми востребованными рабочими профессиями в регионе стали: швея, слесарь, водитель автомобиля. Работодатели ищут также трактористов, проводников пассажирских вагонов, поваров, токарей.Среди ИТР и служащих требуются врачи, медицинские сестры, инженеры, преподаватели, воспитатели, бухгалтеры и почтальоны.В число самых редких вакансий в Саратовской области входят авиационный механик, аккомпаниатор, артист, балетмейстер, гравер, копровщик, энтомолог.