Звезды российских театров украсят гостевую программу «Театрального Прихоперья»

просмотров: 71

VIII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» порадует балашовцев и гостей города масштабной программой, в которую, по уже сложившейся традиции, войдут гостевые и конкурсные спектакли.С 10 по 20 сентября на сцене Балашовского драматического театра и на других площадках будет показано 14 спектаклей.- В день открытия фестиваля, 10 сентября, Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой покажет спектакль «Маленький принц. Полёт в одном действии» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Эта постановка - своеобразное ностальгическое воспоминание об одной из главных тем в творчестве Елены Камбуровой, разговор о вечных человеческих ценностях, о попытке снова взлететь, несмотря ни на какие жизненные «аварии».Гостевую программу продолжит актуальный спектакль по пьесе О.Роя «Неотправленные письма» Театра Моссовета. Это первая попытка осмысления на российской театральной сцене темы специальной военной операции. В постановке заняты заслуженные артисты РФ Ольга Кабо и Дмитрий Щербина. Также настоящим подарком для поклонников станет творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Ольгой Кабо.Увидеть игру заслуженного артиста РФ Сергея Юшкевича и заслуженного артиста РФ Александра Хованского можно будет в спектакле «Случайные встречи» Московского театра «Современник», который впервые выступит на балашовской сцене. Действие соткано из разных рассказов Ивана Бунина и стремится найти ответ на извечный вопрос: что такое любовь?- Одной из традиций нашего фестиваля стало то, что закрывает его Московский театр им. Вл. Маяковского, - отметила министр Щелканова.- Зрителей фестиваля ждет незабываемый актерский ансамбль в составе заслуженных артистов РФ Александра Андриенко, Татьяны Аугшкап, Виктора Запорожского и народного артиста РФ Сергея Мигицко.